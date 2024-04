Promessa Nissan aggiunge nuovi servizi

Il programma di servizi di assistenza Promessa Nissan è stato implementato per offrire alla clientela del brand giapponese un'esperienza ancora più soddisfacente. Adesso, infatti, il cliente Nissan ha un altro servizio che lo aiuta a mantenere la vettura sicura, efficiente ed in regola con le normative vigenti: l'assistente personale, che ha il compito di ricordagli le scadenze degli interventi dei tagliandi e delle revisioni obbligatorie. A questo si aggiungono l'estensione di garanzia Nissan Extesa e la manutenzione prepagata Nissan Experta. La prima consente di estendere i 3 anni di garanzia convenzionale di 1 anno o 100.000 km o di 2 anni o 100.000/150.000km, entro il 35° mese dalla data di prima immatricolazione, attraverso l'acquisto del pacchetto di servizi Extesa, trasferibile al nuovo proprietario in caso di vendita della vettura, ed il cui costo è rimborsabile in caso di furto o sinistro totale. La seconda, che può essere sottoscritta entro il 12° mese dalla prima immatricolazione, consente di acquistare pacchetti di 3, 4 o 5 tagliandi, per bloccare il prezzo della manutenzione programmata risparmiando su ricambi e manodopera, ed anch'essa è trasferibile in caso di vendita della vettura.

L'auto di cortesia gratuita rimane il punto focale di Promessa Nissan, visto che viene fornita in occasione di ogni tipologia intervento: dalla riparazione alla manutenzione (tagliando), anche se la vettura è fuori dal periodo di garanzia. Inoltre, sempre al di fuori della tempistica relativa alla garanzia, è prevista 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, l'assistenza stradale gratuita: in questo caso l'unica condizione è che l'auto bisognosa di "cure" aderisca ad un piano di manutenzione programmata presso la rete Nissan. Nello specifico, con ogni tagliando sono previsti 12 mesi di assistenza stradale gratuita.



