A 88 anni in contromano in A23, Polstrada evita la tragedia

A 88 anni ha percorso 8 chilometri in contromano lungo l'autostrada A23, attraversando due gallerie, in prossimità del confine di Stato con l'Austria, nei dintorni di Tarvisio (Udine). E' stata la Polizia stradale a evitare la tragedia riuscendo a bloccare il traffico e a intercettare il veicolo guidato dall'anziano.

L'episodio è avvenuto il 12 aprile, attorno alle 13.30, ma è stato reso noto soltanto oggi.

Diversi utenti dell'autostrada hanno riferito, lanciando l'allarme, che l'auto dell'uomo procedeva sulla corsia di sorpasso sfiorando gli altri veicoli in direzione Austria.

Immediatamente è stato bloccato il traffico al confine di Stato mentre un equipaggio raggiungeva l'utilitaria.

Secondo una ricostruzione, anche sulla base dei filmati di video-sorveglianza, dopo aver fatto ingresso per errore in autostrada, l'anziano, trovatosi davanti la barriera di Ugovizza, ha invertito la marcia, dirigendosi inconsapevolmente contromano sino alla galleria Tarvisio.

Per l'uomo è stata applicata la sanzione amministrativa, che va da da 2.046 a 8.186 euro, con ritiro della patente di guida e fermo del veicolo per tre mesi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA