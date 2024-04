Formula E: la nuova GEN3 Evo arriverà all'E-Prix di Monaco

Le competizioni che promuovono la sostenibilità hanno come riferimento il campionato del mondo di Formula E, che presenterà nella tappa di Monaco, durante l'affascinante E-Prix cittadino, nella giornata di giovedì 25 aprile, la nuova monoposto elettrica GEN3 Evo.

Grazie a questa vettura, che è l'evoluzione dell'attuale auto da corsa GEN3, si otterrà la più veloce, leggera, potente ed efficiente monoposto elettrica mai realizzata fino ad ora che, nelle stagioni 11 e 12, consentirà al campionato di effettuare un ulteriore passo in avanti per quanto concerne l'innovazione e le prestazioni. Con la GEN3 Evo le gare si annunciano ancora più cariche di adrenalina e competitività, una monoposto, come riporta il comunicato ufficiale, destinata a cambiare radicalmente l'azione in pista e ridefinire le rivalità tra i piloti. "Svelando la GEN3 Evo, non stiamo solo lanciando un'auto; stiamo continuando a plasmare il futuro del motorsport - ha dichiarato Jeff Dodds, amministratore delegato della Formula E - questa nuova evoluzione non solo conferma la nostra dedizione all'innovazione e al superamento dei limiti della tecnologia, ma rafforza anche il nostro impegno nell'offrire ai nostri fan gare esaltanti e competitive. Stiamo definendo nuovi standard di prestazioni che intensificheranno le rivalità in pista e il coinvolgimento dei tifosi, restando il Campionato più all'avanguardia tra gli sport motoristici globali".



