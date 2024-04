Koelliker alla Milano Design Week con TX di LEVC

Koelliker partecipa per il secondo anno consecutivo al Fuorisalone, che si svolge in concomitanza con il Salone Internazionale del Mobile di Milano. Quest'anno il Gruppo Koelliker, per l'occasione, porta in Italia in test il black cab londinese TX della casa automobilistica britannica LEVC.

Dal 2017 il TX electric cab è in funzione nelle città di tutto il mondo, con la missione di ridurre emissioni di CO2, fornendo allo stesso tempo un prodotto di design, che sia caratterizzato da durabilità, comfort e flessibilità. Il cab londinese TX è contraddistinto da un'estetica riconoscibile, che punta alla praticità del trasporto condiviso e al design.

Il TX è caratterizzato dalla tecnologia eCity che garantisce 126 km di autonomia puramente elettrica a zero emissioni e, grazie al generatore integrato che ricarica la batteria mentre in uso, un'autonomia totale a trazione elettrica di 536 km.

Dotato di un ampio volume di bagagli da 440 litri, il TX presenta un telaio interamente in alluminio e completamente anodizzato che ne aumenta la resistenza strutturale migliorandone al contempo l'efficienza.

Creato per una mobilità davvero universale, il TX è completamente accessibile alle sedie a rotelle, con una rampa di accesso diretto che si ripiega nel pavimento, rapidamente dispiegabile e regolabile, ed è completata da un'ampia apertura della porta per facilitare l'ingresso.

Maniglie e bordi del sedile a contrasto ad alta visibilità facilitano l'ingresso, mentre un'ampia gamma di opzioni di comunicazione, come i circuiti uditivi, i comandi in braille e il sistema di microfoni, consentono un contatto continuo tra passeggeri e conducente.



