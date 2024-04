Damiano dei Måneskin attore nel film Maserati 'It turns you on'

È Damiano David, frontman dei Måneskin, il protagonista della campagna 'It turns you on' con cui Maserati lancia il terzo modello della serie elettrica Folgore. In un film di 90 secondi, il cui concept creativo è stato sviluppato dall’agenzia di comunicazione Naïve e messo in scena dalla casa di produzione Buddy Film, il regista Gabriele Mainetti affida a Damiano il ruolo di insolito di tester delle ultime elettriche del Tridente: la GranTurismo Folgore, la nuovissima GranCabrio Folgore (a cui è stato dedicato un grande evento internazionale a Rimini) e la Grecale Folgore, protagonista di una storia che celebra le qualità di Maserati: passione, visione, innovazione, italianità e intuizione.

Damiano e le Maserati Folgore insieme sono capaci di trasmettere le migliori emozioni come solo un grande artista e una grande vettura sanno fare. 'Nel film di 90 secondi, che debutterà in 40 Paesi in tutto il mondo con doppiaggio in 14 lingue, l’atmosfera e le note di apertura - ha detto Giovanni Perosino, direttore marketing e comunicazione di Maserati - sono quelle tipiche della Dolce Vita, colme di quella italianità sofisticata, ma allo stesso tempo scanzonata che il mondo ammira e ama. Esattamente come Damiano, giovane uomo di successo globale che, non a caso, si allontana a bordo della sua Maserati ricca di identici valori e di esclusività'.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA