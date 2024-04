Profumo di Rosse, oltre 40 Ferrari sfilano a Giardini Naxos

(ANSA) - GIARDINI-NAXOS, 12 APR - Si terrà il 13 e 14 aprile a Giardini Naxos l'iniziativa "Profumo di Rosse", che vedrà protagoniste oltre 40 Ferrari dei vari club siciliani, che sfileranno sulle strade di Giardini Naxos per poi rimanere in sosta permanente sul lungomare. L'iniziativa è programmata dall'amministrazione comunale del Comune di Giardini Naxos con il Club Ferrari di Milazzo. L'arrivo delle auto è previsto per la sera del 12 aprile, poi sabato 13 visita a Castiglione di Sicilia. Domenica 14 ci sarà l'incontro di piloti ed equipaggi al Parcheggio Pallio e successivamente sfilata lungo le strade di Giardini. Permanenza dalle 11 fino alle 18.30 sul Lungomare di Giardini Naxos.



