F1: Alonso prolunga accordo con la Aston Martin

Fernando Alonso ha sciolto le riserve: il campione spagnolo correrà ancora con l'Aston Martin.

Il 42enne asturiano, al centro del movimentato mercato di Formula con voci che lo vedevano vicino anche alla Red Bull, ha invece rinnovato il contratto con il team britannico, che ha infatti annunciato l'accordo, parlando di un "contratto a lungo termine", e che dovrebbe essere per altre due stagioni (fino al 2026). "Sono qui per restare" l'annuncio sui social.

Dopo gli otto podi della scorsa stagione, Alonso aveva sempre assicurato che restare nella attuale scuderia era la sua prima opzione. Felice il team principale della scuderia Mike Krack: "Garantire il futuro a lungo termine di Fernando con l'Aston Martin è una notizia fantastica. Abbiamo costruito un forte rapporto di lavoro negli ultimi 18 mesi e condividiamo la stessa determinazione nel rendere questo progetto un successo", afferma il capo del team.

Dopo l'annuncio di Lewis Hamilton alla Ferrari, è il secondo grande movimento di mercato della stagione, in attesa di quello che farà Carlos Sainz, che a fine stagione lascerà la squadra di Maranello.



