Volkswagen potrebbe chiamare Taroko un suo prossimo suv

Volkswagen ha registrato una serie di nomi che in futuro potrebbero contrassegnare nuovi modelli di suv. In prima fila per essere utilizzati - secondo il periodico AutoZeitung - ci sono le denominazioni Taroko, Tempus o Tukan. Le ultime registrazioni della Casa di Wolfsburg presso il Deutsches Patent-und Markenamt (Dpma), cioè l'ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, svelano che la nuova lista di nomi - tutti che iniziano con T - potrebbe servire per modelli che allargheranno la famiglia dei suv e dei crossover, tutte auto che in Volkswagen hanno nomi iniziano con una T , come T-Cross, Taigo, T-Roc, Tiguan o Touareg.

L'azienda tedesca ha ora protetto le denominazioni Therion, Tamis, Taira, Tyber, Tivas, Tukan, Tera, Teriam, Therion, Thron, Tempus e appunto il discutibile (soprattutto per gli italiani) Taroko. Auto Zeitung precisa che in base alle informazioni raccolte si potrebbe trattare anche di nomi aziendalmente destinati a cose diverse rispetto ad una nuova automobile, come un nuovo colore o un nuovo assistente virtuale, oppure assegnati a mercati specifici. La cosa avvenne in passato con la denominazione Jetta, che finì per essere utilizzata solo negli Stati Uniti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA