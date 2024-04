All'asta da Sotheby's un Tyrrel P34 a sei ruote

Una delle più famose vetture della storia della Formula 1, la Tyrrell P34 'Six-Wheeler' del 1977, sta per essere messa all'asta da Sotheby's. Uno degli esemplari dell'auto da corsa a ruote scoperte più distintive del XX secolo sarà infatti oggetto d'asta dalla collezione di Jody Scheckter, con una guida con una base d'asta a partire da 490.000 dollari.

La Tyrrell P34 debuttò nel 1975 ed è stata la prima vettura di Formula 1 mai realizzata con sei ruote, quattro anteriori e due posteriori, completamente in linea con le normative allora vigenti che non limitavano il numero di ruote che una vettura di F1 potesse avere.

La Tyrrell P34 è stata sviluppata a metà degli anni '70 come soluzione per aumentare la trazione. Derek Gardner, chief designer di Tyrrell, propose l'idea radicale di aggiungere due set di ruote più piccole da 10 pollici nella parte anteriore della vettura che migliorassero la frenata e aumentassero l'aderenza frontale grazie a una maggiore area di contatto totale dei pneumatici.



Il design fu rivoluzionario e si dimostrò rapidamente un successo con l'inizio della stagione 1976 di Formula 1. Con i piloti Jody Scheckter e Patrick Depailler al volante della loro P34, il team avrebbe raggiunto 14 podi e una vittoria al Gran Premio di Svezia del 1976.

Tyrrell avrebbe poi corso con l'insolita P34 a sei ruote per gran parte della stagione 1976 e tutta la stagione 1977. Il successo fu sufficiente a spingere anche molti altri team a cominciare lo studio di auto a sei ruote. Le regole che disciplinano la F1 sarebbero però poi cambiate, per stabilire chiaramente che tutte le auto dovevano avere quattro ruote, né più e né meno.



