Traffico, Lucca autorizzata a 14 nuovi varchi per la Ztl

Il Ministero dei Trasporti ha emesso un decreto di autorizzazione per l'installazione di nuovi 14 varchi Ztl nel centro storico di Lucca e lo spostamento di alcuni già esistenti. Il Comune potrà adesso procedere con la richiesta delle dovute autorizzazioni anche alla Sovrintendenza, a cui seguiranno le operazioni di installazione, che potranno concludersi entro settembre. Secondo l'amministrazione comunale le nuove telecamere consentiranno un monitoraggio completo, per individuare con maggiore puntualità coloro che violano la zona a traffico limitato, rispondendo così anche alle precise esigenze di sicurezza della circolazione, salute, ordine pubblico e sul patrimonio ambientale e culturale. "Il potenziamento del sistema di rilevamento e controllo a presidio delle uscite dalla città - spiega l'assessore con delega alla mobilità Remo Santini - è oggi necessario, considerando il grande valore artistico e monumentale del centro storico, che è nostro dovere tutelare e valorizzare in ogni dinamica e circostanza".



