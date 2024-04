Uber, Mit non considera le esigenze dei cittadini

"Nonostante le proteste delle principali associazioni di Ncc, le sentenze della Corte Costituzionale e le indicazioni di enti terzi come l'Agcm e l'Autorità di regolazione dei trasporti, il Mit sembra non considerare le esigenze di mobilità dei cittadini italiani come una priorità". Lo afferma in una nota Lorenzo Pireddu, general manager di Uber Italia.

"L'eventuale obbligo per gli Ncc di un tempo minimo di attesa di 30 minuti tra una corsa e l'altra - sottolinea - è solo un palliativo rispetto alla proposta originale di 60 minuti. Non si tratta di una questione di minutaggio: il principio dell'attesa forzata è illegale e anticostituzionale, come dimostrano sentenze europee a riguardo, e lede la libertà d'impresa. E proprio di recente la Corte Suprema spagnola ha annullato un provvedimento simile che introduce il tempo minimo di attesa di 30 minuti per gli Ncc in alcune città della Spagna, in quanto non necessario, inadeguato e sproporzionato nonchè incompatibile con il diritto costituzionalmente garantito alla libertà di impresa. Bisogna rimettere al centro della discussione le necessità dei cittadini".



