Rally Era celebra la Stratos il 5 aprile

E' tutto esaurito per "Stratosferica!", la serata di Rally Era in programma il 5 aprile, presso il Teatro Alfieri di Asti, pensata per celebrare la Lancia Stratos, la regina dei rally, a 50 anni di distanza dalla conquista del suo primo campionato del mondo risalente al 1974. Il segnale dell'apprezzamento da parte degli appassionati è stato dato dalla rapidità con cui sono terminate le prenotazioni, replicando il successo delle edizioni del 2015 e 2017. Sarà l'occasione per celebrare anche il glorioso marchio Lancia che, attraverso la Stratos, ha dato inizio ad una storia di successo durata quasi due decenni, nella quale sono succeduti modelli dal fascino vincente, come la 037, la Delta S4 e la Delta Integrale.

Entrando nel vivo del programma, dal pomeriggio del 5 aprile, nell'area esterna del Teatro Alfieri sarà possibile ammirare un'esposizione di vetture dal prezioso pedigree sportivo, tra cui la Lancia Stratos e la Fiat 124 Spider della Fondazione Gino Macaluso per l'Auto storica. Dopo un aperitivo ed una degustazione di prodotti della tradizione enogastronomica piemontese e monferrina, alle 21 saliranno sul palco del Teatro Alfieri i principali protagonisti di "Stratosferica!". Nello specifico, si tratta dei tecnici Gianni Tonti, Piero Gobbi e Piero Spriano; dei piloti Tony Carello, Mauro Pregliasco, Adartico Vudafieri, Tony Fassina; e ci sarà un collegamento in diretta con Cesare Fiorio. Non mancheranno racconti, immagini, suoni e la Stratos, nel corso della serata che verrà condotta da Nicola Villani e Luca Pazielli.



