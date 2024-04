Al via servizio Telepass per mezzi pesanti in Slovenia

Telepass è il primo operatore certificato in Slovenia per il sistema di riscossione elettronica dei pedaggi Eets (European Electronic Tolling Service). Lo annuncia la società in una nota.

L'apparato interoperabile Telepass Sat K1, che funziona tramite satellite, è il primo dispositivo certificato in questo Paese per il sistema Eets e diventa così utilizzabile in un totale di 17 Paesi, viene spiegato. La certificazione ottenuta permette a Telepass di offrire anche in Slovenia, a partire da aprile, un servizio completo Eets come già avviene nei sedici Paesi europei coperti dal servizio di telepedaggio interoperabile dedicato ai mezzi pesanti (superiori a 3,5 tonnellate) e ai bus: Italia, Francia, Belgio, Spagna, Portogallo, Austria, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Ungheria, Svizzera, Bulgaria, Polonia, Croazia e Slovacchia.





