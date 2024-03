Tribunale tedesco, 'Mercedes ha manipolato le emissioni diesel'

Il gruppo Mercedes-Benz è responsabile nei confronti dei proprietari di alcune delle sue auto diesel dotate di un dispositivo di manipolazione delle emissioni, secondo quanto stabilito da un tribunale tedesco in una causa collettiva intentata da consumatori. Lo riporta Bloomberg. La sentenza della Corte d'Appello di Stoccarda riguarda i modelli Mercedes Glc e Glk in una causa intentata tre anni fa dal gruppo di consumatori "Vzbv" a cui hanno aderito 2.500 ricorrenti. L'associazione sostiene che la casa automobilistica abbia manipolato i motori diesel per violare le norme sulle emissioni. Gli automobilisti non riceveranno direttamente i risarcimenti, ma devono ora fare causa individualmente per riscuotere il denaro dal produttore.

Mercedes ha dichiarato che ricorrerà in appello contro la sentenza sostenendo che l'azienda e i suoi dipendenti hanno agito correttamente. L'Unione europea ha emanato degli standard di emissione che le auto devono rispettare. Il vecchio standard, chiamato Euro 5, è stato introdotto nel 2009. Il nuovo Euro 6 si applica alle auto prodotte a partire dal 2014. I giudici hanno accolto la causa per i modelli conformi agli standard di emissione Euro 6, ma hanno respinto quella per i veicoli che rispettano l'Euro 5. L'azione legale in pratica replica la causa della Vzbv contro Volkswagen per lo scandalo delle emissioni diesel, conclusasi con un accordo da 830 milioni di euro nel 2020.



