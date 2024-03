DS rinnova la gamma con gli allestimenti Pallas ed Étoile

La nuova gamma dei modelli DS Automobiles sarà basata su due allestimenti, denominati, rispettivamente, Pallas ed Étoile, i quali debutteranno su DS 4 nel mese di aprile 2024. Le versioni Pallas ed Étoile saranno identificate da un badge specifico: il primo combina finemente la porta di un grande palazzo parigino e lo storico asse di Parigi (Arc de Triomphe du Carrousel, obelisco della Concorde, Arc de Triomphe e Arche de la Defense); mentre il secondo ricorda un grande raggio di luce esaltato dai dodici viali che convergono verso Place Charles-de-Gaulle.

Nello specifico, il nome Pallas rappresenta un ritorno dopo 60 anni, visto che la Pallas arrivò sul mercato nel lontano 1964. L'obiettivo, però, rimane il medesimo: riflettere il "savoir faire" francese grazie ad un equipaggiamento completo su misura per i diversi segmenti. Étoile, invece, è il simbolo di Place Charles-de-Gaulle, quella che in passato era conosciuta come Place de l'Étoile, al centro della quale spicca l'Arc de Triomphe, e dove convergono i principali viali parigini formando una stella, secondo il progetto del Barone Haussmann.

Inoltre, Étoile era anche il titolo più alto che, fin dal XIX secolo, viene conferito ai ballerini del balletto dell'Opéra National de Paris. Con queste premesse, è chiaro che rappresenta anche l'allestimento di vertice del marchio, come si evince anche dagli interni riservati alle DS identificate da questo nome altisonante, che saranno rivestiti in pregiata Alcantara o pelle Nappa. Con questa strategia, il brand premium francese intende offrire maggiore chiarezza, mettendo in evidenza le caratteristiche principali delle sue vetture.

