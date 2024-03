Con Polestar Charge la ricarica è più semplice in Europa

Si chiama Polestar Charge il nuovo servizio di ricarica pubblica inaugurato da Polestar e Plugsurfing in Europa. Con oltre 650.000 stazioni di ricarica compatibili per le auto elettriche, Polestar Charge offre ai conducenti di Polestar l'accesso alle più grandi reti di ricarica in Europa, tra cui la rete Tesla Supercharger, IONITY, Recharge, Total, Fastned e Allego, in un unico servizio di ricarica.

Un abbonamento mensile opzionale consente agli utenti di Polestar Charge di usufruire di una tariffa scontata del 30%3 su oltre 28.000 punti di ricarica.

Polestar è prima in Europa a integrare la rete di Supercharger Tesla nella propria app di ricarica Polestar Charge.

L'iniziativa è stata anticipata dall'annuncio di Polestar che nel 2023 adotterà lo standard di ricarica Nacs di Tesla per i conducenti Polestar in Nord America. In Cina, inoltre, i proprietari di Polestar possono accedere alla rete di Supercharger Tesla in oltre 200 città, incrementando ulteriormente l'accesso ai distributori.

Dal 2020, i conducenti di Polestar 2 in Europa hanno avuto accesso ai caricabatterie pubblici della rete Plugsurfing e a sconti speciali sulle tariffe. Il nuovo servizio Polestar Charge arriva prima delle consegne ai clienti europei di Polestar 3 e Polestar 4, due nuovi Suv elettrici di lusso ad alte prestazioni.

"Sappiamo che una questione importante per chi possiede un'auto elettrica - ha detto Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar - è la possibilità di ricaricarla comodamente. Grazie all'accesso alle reti più estese d'Europa e all'integrazione intelligente in Google Maps, abbiamo reso più facile per i conducenti di Polestar godersi la vita con un'auto elettrica piuttosto che preoccuparsi di dove trovare la prossima ricarica".

