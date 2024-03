All'esame patente con microcamere e microfoni, cinque denunciati

Cercavano di ottenere la patente attraverso apparecchiature elettroniche, come micro camere e microfoni, nascoste negli abiti, cinque stranieri denunciati dalla polizia stradale di Torino.

Un egiziano, un indiano e tre pakistani sono stati sorpresi durante dei controlli alla motorizzazione del capoluogo piemontese, dov'erano in corso le prove di teoria per il conseguimento della patente B.

Le apparecchiature utilizzate erano in grado di ricevere e trasmettere i dati per sostenere la prova. Nonostante tali accorgimenti, l'agitazione di alcuni dei candidati alla prima sessione del mattino ha insospettito gli agenti che hanno fermato i cinque all'inizio dell'esame.

"Molti candidati, per lo più stranieri e con scarsa conoscenza della lingua italiana - spiegano dalla polizia stradale - cedono alle lusinghe di organizzazioni criminali che in cambio di alcune migliaia di euro, promettono il superamento dell'esame grazie a suggerimenti forniti attraverso strumenti elettronici che nel tempo si sono fatti sempre più sofisticati, anche per eludere controlli e indagini da parte delle Forze dell'Ordine".

I cinque sono stati denunciati a piede libero e gli strumenti elettronici in loro possesso sottoposti a sequestro come le felpe indossate, appositamente modificate per consentire l'occultamento di microcamere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA