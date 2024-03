A Milano meno ingressi auto nelle ztl, aumenta uso del tpl

Continua a Milano il calo degli ingressi nelle ztl di Area B e Area C che, come spiega il Comune, viene confermato anche per il mese di febbraio.

Aumentano poi gli accessi al trasporto pubblico e ai parcheggi di interscambio. Secondo l'ultimo report di Amat - che pone a confronto febbraio 2023 e febbraio 2024 - gli ingressi in Area C segnano una diminuzione del 2,77% dal lunedì al venerdì e un -0,36% il sabato. Diminuiscono, rispetto all'anno scorso, anche gli ingressi in Area B sia nei giorni infrasettimanali (-3,21%) sia il sabato (-0,85%). Nella giornata di domenica gli ingressi aumentano rispetto all'anno scorso: +0,9% per Area C e +3,15% per Area B. Ma è interessante notare, secondo Palazzo Marino, che rispetto a gennaio (quando erano aumentati rispettivamente del 6% e del 10%) il delta si è ristretto. I dati fotografano l'intero parco macchine in ingresso, senza distinguere il tipo di motorizzazione. Registrano un incremento medio mensile del 7,5% il trasporto pubblico (con un +7,96% nell'infrasettimanale, un +0,11% il sabato e +8,36% la domenica) e dell'8,4% ai i parcheggi di interscambio. Sono tutti in flessione i dati relativi allo sharing: il bike sharing diminuisce del 16,4%, il car sharing del 13,1%, lo scooter sharing del 30,8% e i monopattini in condivisione del 54,9%. Per le bici e i monopattini, la situazione dei noleggi è ancora in assestamento dopo che sono stati individuati i nuovi gestori, soprattutto per la progressiva introduzione di nuove flotte in sostituzione di quelle precedentemente usate.



