A esame per la patente con auricolare e microcamera

Ha tentato di falsificare l'esame per la patente, utilizzando un dispositivo elettronico composto da una microcamera mimetizzata nel bottone della polo e un piccolo auricolare, con il quale si faceva suggerire le risposte. Un 34enne nigeriano proveniente da Prato è stato così denunciato dalla polizia a Lucca per il reato di falsità materiale commessa dal privato in concorso.

A chiedere l'intervento della polizia un'impiegata amministrativa che aveva notato una persona con atteggiamento sospetto durante l'esame alla Motorizzazione. Intervenuti sul posto i poliziotti, dopo aver fatto concludere l'esame, hanno sottoposto a controllo il 34enne, che, sebbene non parlasse affatto l'italiano, era riuscito a superare l'esame con 0 errori. In fase di identificazione la persona che, via wireless, forniva le risposte esatte al 34enne per il superamento dell'esame. Il materiale elettronico e la documentazione inerente l'esame sono stati posti sotto sequestro.



