Alla Design week Honda protagonista con Giardino delle idee

Si chiama Giardino delle idee l'originale installazione realizzata da Honda Italia per la prossima edizione della Design week di Milano. Dal 16 al 21 aprile, la Casa nipponica presenterà al Museo Diocesiano, in collaborazione con Vanity Fair, i concept Sustaina-C e Pocket e lo scooter SH Vetro, in un'ambientazione decisamente originale, scelta per sottolineare i vantaggi legati all'utilizzo di materiali sostenibili anche nel mondo della mobilità. In particolare, verranno sottolineati i vantaggi possibili con l'impiego di materiali riutilizzati. Riciclo che, tra l'altro, può contribuire in maniera significativa a ridurre le emissioni industriali di CO2 nell'atmosfera.

"Esplorando attivamente nuove modalità per limitare l'estrazione delle risorse e conseguire un riciclo più efficiente da un punto di vista energetico ed a basse emissioni di carbonio, Honda - sottolineano dalla Filiale italiana - cerca di accelerare la sua transizione da un modello di business consumistico ad uno circolare. La sua strategia Triple Action to Zero punta, infatti, a raggiungere una riduzione del 46% delle emissioni di CO2 prodotte dalle attività aziendali entro il 2030, con l'obiettivo finale della neutralità carbonica entro il 2050".

