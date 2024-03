Gruppo Koelliker di nuovo al fianco della Deejay Ten

Torna in scena lo sport firmato Deejay Ten, che vede il Gruppo Koelliker confermato anche quest'anno come partner per tutto il 2024. Come sponsor ufficiale, infatti, Koelliker sarà presente in ogni tappa dell'evento.

Il calendario degli degli appuntamenti al preso il via da Torino nei giorni scorsi e proseguirà con Bari (21 aprile), Viareggio (5 maggio), Treviso (19 maggio) e Milano il 13 ottobre. Elemento chiave di questa partnership è la presenza del brand Mitsubishi che nella prima tappa darà l'occasione a tutti i partecipanti di provare le vetture Colt e ASX.

Sul fronte dell'intrattenimento, Gruppo Koelliker e la Deejay Ten offriranno anche una Car-aoke Experience presso lo stand Koelliker, ovvero un particolare tipo di karaoke all'interno della vettura, che permetterà agli ospiti di scoprire la Mitsubishi Colt in modo coinvolgente.

