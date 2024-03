Audi R8: l'ultimo esemplare rimane ad Ingolstadt

Come riporta www.motorautority.com, con l'ultimo esemplare costruito in uno stabilimento tedesco, è cessata produzione dell'Audi R8. Nello specifico, si tratta di una R8 coupé V10 Performance con livrea Vegas Yellow che verrà esposta al museo del brand ad Ingolstadt, in Germania.

In realtà, la sportiva a motore centrale dei quattro anelli doveva smettere di essere prodotta già nel 2023, ma il quantitativo di ordini ricevuti a seguito dell'annuncio, ha portato il marchio ad estenderla fino al 2024.

Al momento, non è stato comunicato l'arrivo di un'erede diretta, ma la conversione produttiva della casa tedesca verso le auto esclusivamente a batteria dal 2026 potrebbe portare, il condizionale è d'obbligo, ad una futura supercar elettrica.

Sempre che ad Ingolstadt non prendano in considerazione di realizzare una nuova auto ad alte prestazioni con una meccanica elettrificata derivata dall'erede della Lamborghini Huracan, attesa nei prossimi mesi, ma rimaniamo sempre nel campo delle ipotesi. Per adesso, rimane una storica commerciale partita nel 2007 con la variante coupé spinta dal motore V8 da 4,2 litri accoppiato alla trasmissione manuale a 6 marce che, nel tempo, è stato affiancato e completamente sostituito, nella seconda generazione, dal V10 5.2.

Proposta anche nella variante roadster, e in versioni più specialistiche, a fine 2022 ha avuto il suo canto del cigno, con la RWD GT.



