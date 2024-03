Stellantis: Lo Russo, governo sia chiaro sull'auto elettrica

"Il tema dell'automotive può essererisolto solo se si chiarisce qual è la strategia del governo: non si può parlare di incentivi all'auto elettrica e contemporanea auspicare il ritorno al motore endotermico, peraltro annunciando incentivi senza metterli". Così il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, a margine della presentazione di un progetto per inclusione giovanile, interpellato su Stellantis. "La transizione verso l'auto elettrica - ricorda - è non solo filosofica o tecnologica ma richiede un contributo, perché ad oggi la tecnologia non consente di avere auto che hanno mercato senza incentivi. Auspico quindi che vengano messe risorse adeguate. Credo inoltre - prosegue - che la chiarezza strategica e programmatica possa aiutare, da un lato le istituzioni e i lavoratori ad avere chiarezza su quali sono le traiettorie, dall'altro l'azienda a definire le proprie strategie locali e italiane, che ovviamente sono parte di una strategia internazionale". Citando il caso di Torino - spiega Lo Russo - "è evidente che, qualora emergesse la non disponibilità del governo a sostenere la transizione verso l'auto elettrica, questo avrebbe degli impatti sulle strategie aziendali dei siti produttivi italiani, compreso Mirafiori".

Per Lo Russo "oggi c'è un po' di confusione all'orizzonte, anche se c'è chiarezza, ad esempio, rispetto alla messa in discussione del Green Deal europeo, che questo governo ha criticato frontalmente, e che ha un effetto anche su dove vengono allocate le risorse pubbliche. Spero che la mobilitazione del sindacato possa rappresentare uno stimolo a fare chiarezza, su questa e su altre questioni". Lo Russo cita, ad esempio, il tema dell'arrivo di un altro produttore: "Penso sia necessario partire da cosa abbiamo, che non vuole dire non lavorare perché vi sia concorrenzialità, ma penso ci siano margini per continuare a garantire la produzione e il know how italiani, il prodotto del Made in Italy. È un po' paradossale - conclude il sindaco di Torino - che un governo che fa di questo una delle cifre caratterizzanti non voglia sostenerlo".



