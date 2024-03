Auto: la cronoscalata Monte Erice compie 70 anni

Sarà piazza Vittorio Emanuele a Trapani ad ospitare le verifiche della cronoscalata Monte Erice, prima prova del nuovo Campionato supersalita, in programma dal 26 al 28 aprile fra Trapani, Valderice e Erice. L'Automobile Club Trapani, organizzatore della gara che quest'anno festeggia il settantesimo anniversario, ha voluto tenere le verifiche a piazza Vittorio Emanuele, da dove partì la prima edizione della cronoscalata, nel 1954.

"E' un luogo magico per Trapani, dove la parte vecchia della città si congiunge con quella nuova - afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell'Ac Trapani -. È un luogo dove chi viene per le verifiche può sentire il profumo del mare, distante poche decine di metri, unendo, così, in un unico contesto il mare e la montagna. E poi è questa piazza ha un grande significato per l'Ac Trapani e per la Monte Erice. Tutto partì da qui e così lo celebriamo".



