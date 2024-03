Guardia di finanza sequestra quattro auto d'epoca a Chivasso

La guardia di finanza ha sequestrato nella tarda mattinata di oggi quattro vetture d'epoca parcheggiate in un capannone di Chivasso. Sono una Ferrari Drogo 250 GT, una Ferrari 330 GT, una Ferrari Testarossa e una Lancia Lambda VII serie. L'intervento dei militari è relativo ad un'indagine della procura di Ivrea volta ad accertarne l'originalità.

Il sospetto degli investigatori è che le automobili in questione, nonostante possiedano certificazioni di autenticità per le competizioni storiche, possano non essere completamente originali.



