Suzuki avvia la produzione di 'auto volanti' in Giappone

Suzuki Motor Corporation e SkyDrive hanno avviato la produzione di 'auto volanti' nella città di Iwata, nella prefettura di Shizuoka. Suzuki e SkyDrive hanno infatti stipulato un contratto di cooperazione produttiva per la produzione di Skydrive (tipo SD-05) in uno stabilimento di proprietà del Gruppo Suzuki a Iwata City, nella Prefettura di Shizuoka, attraverso la filiale SkyDrive e Sky Works Inc, già nell'ottobre 2023.

Il 6 marzo si è tenuta una cerimonia si posa del primo rivetto per augurare un funzionamento sicuro dell'impianto, alla presenza di tutti i dipendenti di Sky Works, insieme al Ceo di SkyDrive Tomohiro Fukuzawa, al presidente di Suzuki Toshihiro Suzuki e al personale di entrambe le società.

Oltre ai velivoli che verranno utilizzati all'Expo 2025 di Osaka, in questo stabilimento verranno prodotti i velivoli destinati alla vendita ai clienti. Questo progetto fa parte delle iniziative di Suzuki per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2030, dimostrando così il suo impegno tangibile e concreto per un futuro sostenibile (clicca qui per visualizzare o scaricare il documento Suzuki Sustainability Report 2022).



