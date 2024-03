Opel: la Kadett-E festeggia 40 anni

La Opel Kadett-E compie 40 anni, un anniversario importante per la quinta generazione caratterizzata dalla linea arrotondata, dai paraurti integrati e dall'assenza di codolini. Uno dei suoi punti di forza era lo spazio interno, con il bagagliaio da 390 litri, a fronte di un incremento di lunghezza di appena 2 cm rispetto al modello precedente. Ottimo il Cx di 0,32 che, nella variante GSI da 203 km/h, scendeva a 0,30. Inizialmente prodotta con due soli tipi di carrozzeria: berlina due volumi e station wagon, e con diversi motori: 1.2 da 55 CV, 1.3 da 75 CV e 1.6 diesel da 55 CV, aveva un prezzo base di 11.582.000 lire. In seguito, venne proposta anche nella versione station wagon, e in variante veicolo commerciale. Per il mercato italiano vennero scelte le versioni più potenti alle quali si aggiunse la sportiva GSi con il 1.8 da 115 CV.

Il successo di questa Opel fu sottolineato dall'ottenimento del titolo di auto dell'anno 1985, anno in cui debuttò la GSi, riconoscibile per la mascherina sottile, al centro della quale spiccava il logo GSi, per lo spoiler sul portellone, e per le bandelle sottoposta aggiunte nelle fiancate, oltre che per lo spoiler posteriore. Questa variante aveva anche il radiatore dell'olio, il cambio a 5 rapporti ravvicinati, i freni anteriori a disco ventilati, gli ammortizzatori a gas, e la barra stabilizzatrice al retrotreno.

Al termine del 1985 arrivò anche la versione con carrozzeria tre volumi, la 4 porte, che fu proposta in Italia con prezzi a partire da 12.742.000 lire.

L'inizio del 1987 vide l'introduzione per la Opel Kadett GSi del 2,0 litri a 4 cilindri che procurò un aumento di potenza di 15 CV arrivando così ad una potenza massima di 130 CV per una velocità massima di 206 km/h. Importata solo in versione a 3 porte, fu posta in vendita a 18.129.000 lire. Nello stesso anno le si affiancò anche la Cabrio "by Bertone", costruita nello stabilimento Bertone di Grugliasco, a Torino. Mentre, nella primavera del 1988 la ricerca di potenza porta la Opel GSi ad ospitare sotto il cofano un 2 litri bialbero da 156 CV con testata in alluminio e 4 valvole per cilindro. Alla fine dello stesso anno, inoltre, per la Kadett-E arriveranno due nuovi motori a gasolio di avanzata concezione che sostituirono il 1.600 Diesel. Il primo era un compatto turbodiesel ad iniezione indiretta con intercooler di appena 1.488 cc che sviluppava 72 CV e le consentiva di raggiungere una velocità nell'ordine dei 165-170 km/h. Il secondo un 1.7 diesel aspirato, già montato sulla Vectra, da 57 CV. L'ultimo capitolo riguarda l'adozione del catalizzatore, con la prima Kadett-E catalizzata che arrivò in Italia a novembre del 1989, si trattava di una berlina LS a 4 porte equipaggiata con un motore di 1,6 litri ad iniezione elettronica venduta al prezzo di 15.999.000 lire, 800.000 lire meno della corrispondente versione con scarico convenzionale.

L'ultima Kadett-E uscì dagli stabilimenti di Bochum il 20 luglio 1991, in totale furono prodotte 3.878.000 Kadett-E e 603.000 equivalenti Vauxhall Astra, mentre, in Italia furono vendute complessivamente 283.185 Opel Kadett-E.

Dal 1990 la Opel realizzò, per il finale di carriera dell'auto, le cosiddette "edizioni speciali" come la Champion, versione elegante della sportiva GSi 16V, e la Life, basata sulla berlina a 4 e 5 porte. In Italia non arrivarono invece le "speciali" Beauty, Frisco e Fun.

Infine, per oltre un anno Opel proseguì, parallelamente alla produzione delle nuove Opel/Vauxhall Astra, la costruzione della Kadett-E Cabrio che, nel 1992, fu soggetta ad ulteriori aggiornamenti.



