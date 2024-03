Senza patente e assicurazione, 6.000 euro di multa a scooterista

Guidava senza patente uno scooter 125, mezzo che era inoltre senza assicurazione e che non era stato sottoposto a previsione. E' quanto accertato dalla Polizia municipale di Livorno che ha sequestrato lo scooter e multato per 6.139 euro il conducente, un 50enne livornese.

Il controllo risale a giovedì scorso, intorno alle 12: una pattuglia a piedi della Municipale ha notato lo scooter parcheggiato in via Pollastrini: essendo verniciato in modo artigianale ha deciso di fare un controllo per verificarne l'eventuale furto. Dopo poco è arrivato il conducente che, riferisce il Comune, prima avrebbe inveito contro gli agenti, poi, fingendo di prendere dei documenti dal portaoggetti, è salito sul mezzo tentando la fuga, venendo però bloccato dopo pochi metri. All'uomo, identificato per il 50enne, è stata contestata l'assenza di copertura assicurativa, l'assenza di revisione periodica e la guida senza patente, dato che aveva quella di categoria AM, che non lo autorizzava alla circolazione con il motociclo di cilindrata 125.



