Contromano con auto rubata tampona pattuglia dei carabinieri

A bordo di un'auto rubata e senza patente ha imboccato una strada contro mano finendo contro una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Frascati. E' accaduto ieri sera in via Domenico Parasacchi a Tor Bella Monaca. Protagonista un uomo di 50 anni senza fissa dimora, disoccupato e con precedenti. L'uomo è risultato avere la patente di guida revocata e la macchina denunciata rubata la mattina stessa. Per questo è stato denunciato a piede libero per ricettazione. Nell'incidente nessuno è rimasto fortunatamente ferito. Al termine dei rilievi il mezzo è stato restituito al proprietario.



