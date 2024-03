Kia EV9 nominato Women's Worldwide Car Of The Year 2024

Il suv 100% elettrico Kia EV9 è stato nominato Women's Worldwide Car Of The Year (Wwcoty) per il 2024 da una giuria di 75 giornaliste automobilistiche in rappresentanza di 52 Paesi dei cinque Continenti.

L'annuncio è arrivato quando in Nuova Zelanda (sede del comitato organizzatore) è già l'8 marzo cioè in occasione della giornata internazionale della donna.

Kia EV9 ha prevalso nella fase finale dell'evento annuale sulle altre 4 finaliste, che erano state classificate nei giorni scorsi come migliori auto delle rispettive categorie. Cioè la Volvo EX30 tra i modelli per famiglia, la Bmw Serie 5 tra i modelli grandi, il Volkswagen Amaro tra i 4x4 e i pick-up e infine l'Aston Martin DB12 tra i modelli esclusivi.

Prima di esprimere il proprio voto, le 75 giornaliste hanno testato 63 modelli di auto, scelti per il premio Wwctoy valutandone minuziosamente ogni aspetto. "Le votazioni di quest'anno sono state particolarmente difficili a causa dell'eccellente livello di tutti i candidati - afferma Marta Garcia, presidente esecutiva del Wwcoty - Ciascuno dei modelli finalisti aveva meriti sufficienti per vincere il titolo". Dopo un'attenta analisi il verdetto a stragrande maggioranza, si legge nella nota, ha visto primeggiare Kia EV9 che aveva già vinto la categoria dei suv. "Kia EV9 ha vinto sui suoi rivali - ha commentato la Garcia - perché è un modello in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori in ogni situazione".

Capace di ospitare fino a sette persone - afferma la giuria - Kia EV nonostante la sua considerevole lunghezza di 5 metri, eccelle in termini di aerodinamica, contribuendo alle sue elevate prestazioni. Inoltre EV9 presenta un design all'avanguardia e incorpora tecnologie avanzate tra cui la funzionalità di ricarica bidirezionale e quella di ricarica ultraveloce.



