Ambientalisti sgonfiano le ruote di 60 suv a Milano

Sono stati 60, secondo la rivendicazione via social, i conducenti milanesi di Suv della zona Città studi che si sono trovati stamani le gomme sgonfiate dagli ambientalisti del movimento "Tyres Extinguishers" che la notte scorsa ha deciso così di festeggiare il secondo compleanno.

Sulle auto è stato lasciato un volantino in cui gli ambientalisti spiegano il loro gesto: "Attenzione, il tuo suv uccide. Abbiamo sgonfiato uno o più dei tuoi pneumatici. Ti arrabbierai, ma non prenderla sul personale. Non sei tu, è la tua auto". "L'abbiamo fatto - continua il volantino- perché andare in giro per le aree urbane con un'auto cosi enorme ha conseguenze altrettanto enormi. Anche se non ti interessa l'impatto sulle persone lontane da te, ci sono conseguenze anche per i tuoi vicini. I suv causano più inquinamento dell'aria rispetto alle auto più piccole. I suv hanno più probabilità di uccidere persone nelle collisioni. Studi psicologici mostrano che i conducenti di suv sono più propensi a correre rischi sulla strada".

"I suv sono inutili, è pura vanità", conclude il volantino.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA