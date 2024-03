Controlli contro alcol al volante, sette patenti saltate

In totale sono state identificate 114 persone, controllati 87 veicoli, ritirate 7 patenti per abuso di alcol e 5 persone sono state denunciate a piede libero con il sequestro di un veicolo per tasso alcolemico superiore a 1.50. Sono i risultati dei controlli di polizia di Stato, provinciale e locale, carabinieri e guardia di Finanza con l'ausilio di medici, infermieri e psicologi dell'Ausl Romagna effettuati negli ultimi giorni nel Ravennate nell'ambito del progetto 'Troppo tardi per tornare indietro' approvato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il progetto, presentato dal Comune di Ravenna e finanziato per un importo di 328.500 euro dalla presidenza del consiglio dei Ministri, prevede molteplici azioni di intervento in materia di prevenzione dell'incidentalità stradale correlata all'abuso di bevande alcoliche e di sostanze stupefacenti. In particolare - si legge in una nota - i servizi hanno riguardato i territori di Faenza e Castelbolognese. I servizi fanno seguito a quelli già predisposti nelle scorse settimane a Ravenna dove sono stati controllati 149 conducenti dei quali 18 sono risultati positivi all'alcoltest (tra loro 2 neopatentati).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA