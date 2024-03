RAM con Pol Tarrés parte alla ricerca dell'avventura

Dalle quattro ruote alle due dell'enduro estremo, RAM Trucks Europe ha annunciato una partnership con il pilota Pol Tarrés. Nell'ambito del progetto 'Boundless', la casa automobilistica ha infatti il scelto Tarrés come brand ambassador per una campagna attraverso l'Europa.

"Come motociclista sono felice di far parte della famiglia Ram Trucks Europe - ha detto Tarrés - nel ruolo di Ambasciatore Ufficiale e di avere un RAM 1500 come compagno perfetto per i miei allenamenti e le mie sfide estreme nel corso del 2024. Il nostro progetto speciale congiunto 'Boundless by RAM' mira a dimostrare come questi veicoli siano letteralmente progettati per assecondare tutte le mie necessità in termini di libertà, prestazioni, affidabilità, robustezza e comfort durante le mie avventure più difficili".

Nei prossimi mesi, RAM Trucks Europe e i suoi veicoli accompagneranno Pol Tarrés in diverse destinazioni in tutto il mondo, sempre alla ricerca di nuove adrenaliniche avventure in eventi sportivi esclusivi, gare di hard enduro, camp e spedizioni negli scenari più impervi, come deserti e vulcani.

"Questa partnership - ha commentato Luca Vernoli, responsabile comunicazione e marketing di RAM Trucks & Dodge Europe - rappresenta una grande opportunità di esplorare nuovi territori di comunicazione, al di là del marketing tradizionale.

I nostri veicoli e le loro capacità uniche saranno sotto i riflettori di tutte le avventure e le gare estreme che Pol affronterà intorno al mondo nel 2024".

Pol Tarrés utilizzerà il suo RAM 1500 TRX Final Edition come base operativa quotidiana, trasportando la sua potente moto nel cassone del veicolo, rendendolo un vero e proprio camper attrezzato per gli sport estremi.

