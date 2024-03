Jeep torna nello Utah con il suo Easter Safari

E quasi tutto pronto per il ritorno tra terra e sassi del Moab del marchio Jeep. Nello stato dello Utah, dal 23 al 31 marzo, andrà infatti in scena la 58esima edizione dell’Easter Jeep Safari. L'evento è quello che da quasi sei decenni raduna in una delle zone più impervie degli Stati Uniti migliaia di appassionati di rock-crawling e del brand Jeep, che si riuniscono per partecipare a uno dei più grandi raduni off-road del mondo, ospitato dal club Red Rock 4-Wheelers di Moab.

Durante l’evento annuale sarà svelata una collezione completamente nuova di SUV concept che sarà possibile guidare per provarne la capacità su un percorso pensato per stupire. I team di progettazione del marchio Jeep e di Jeep Performance Parts by Mopar stanno creando numerosi veicoli unici nel loro genere, in grado di superare rocce e terreni, che porteranno l’esperienza in fuoristrada a un livello superiore sul fronte delle capacità 4x4. Saranno numerosi 'indizi', in attesa dell’evento, a fornire nelle prossime settimane qualche anticipazioni su quanto verrà svelato durante l’Easter Jeep Safari di quest’anno.

