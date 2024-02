Il governo russo ha annunciato che vieterà le esportazioni di benzina per sei mesi a partire da domani, una decisione presa per "stabilizzare" i prezzi alla pompa sul mercato interno in vista delle elezioni presidenziali di metà marzo. "Dal 1 marzo, il governo introdurrà un divieto temporaneo sulle esportazioni di benzina", ha affermato il governo in una nota.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA