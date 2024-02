Il nuovo Freedom of Mobility Forum Stellantis sarà il 3 aprile

L'edizione 2024 del Freedom of Mobility Forum, lanciato da Stellantis per favorire il dibattito sulla mobilità del futuro e sulle varie sfide che la società dovrà affrontare, si preannuncia ricco di opinioni diverse e stimolanti. L'evento 2024, che si terrà il 3 aprile, sarà moderato da una terza parte indipendente e affronterà il seguente tema: "Come farà il nostro pianeta a soddisfare le esigenze di mobilità di otto miliardi di persone?" La discussione verterà su come i limiti del nostro pianeta potrebbero ridefinire la libertà di mobilità, affrontando la questione dal punto di vista tecnologico, imprenditoriale e sociale. Il Freedom of Mobility Forum si fonda su quattro principi: un approccio globale a 360 gradi; opinioni basate sui fatti; una discussione aperta e trasparente; un dialogo onesto, rispettoso e collaborativo. Il panel di esperti internazionali darà voce a punti di vista differenti. "Il pianeta si sta surriscaldando e noi lo abbiamo in prestito dai nostri figli.

Non è più tempo di chiudere gli occhi e attendere. Non voglio che i miei nipoti siano costretti a scegliere se rinunciare alla mobilità libera o fare i conti con cambiamenti climatici ancora più gravi. Chi si occupa di mobilità deve essere il motore del cambiamento" dice Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, che parteciperà al panel. . Il dibattito aperto tra relatori e studenti sarà moderato ancora una volta da Cecilia R. Edwards, partner di Wavestone, una società di consulenza globale. Gli spettatori avranno l'opportunità di interagire con i relatori durante il dibattito grazie alle tre sessioni dedicate alle loro domande. Ulteriori dettagli sulle due ore di dibattito online saranno annunciati a breve.



