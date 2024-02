Ac Bari-Bat a Btm, "Turismo adattivo è un'opportunità"

Tra le mission dell'Automobile club Bari-Bat c'è quella legata al turismo. Per questo l'Ac ha ritenuto importante la partecipazione alla Fiera del Turismo a Bari. Un turismo automobilistico alimentato da grandi eventi come lo Slalom dei Trulli a Monopoli che si terrà il 23 giugno, o dalle sfilate di auto d'epoca di Ruote nella Storia. Anche quest'anno saranno tre le tappe che permetteranno di conoscere piccoli e grandi comuni del nostro territorio: Gravina, Bisceglie e Monopoli.

"Siamo lieti di aver partecipato a BTM Italia 2024, la fiera del turismo adattivo che si è tenuta a Bari dal 27 al 29 febbraio 2024 - commentano il presidente di Ac Bari-Bat, Francesco Ranieri, e la direttrice, Maria Grazia De Renzo. "BTM Italia 2024 è un evento di rilievo nazionale e internazionale, che offre l'opportunità di confrontarsi con gli operatori del settore turistico, scoprire le ultime tendenze e innovazioni, partecipare a workshop, seminari e incontri B2B e B2C, e vivere un'esperienza di apprendimento e divertimento".

L'Automobile Club Bari-Bat è stata presente nella sezione dedicata ai servizi per la mobilità, dove ha illustrato le sue iniziative e i suoi progetti per promuovere una mobilità sostenibile, sicura e accessibile a tutti.

"Tra le novità che abbiamo portato a BTM Italia 2024 - continuano Ranieri e De Renzo - il calendario di eventi Ruote nella storia e degli eventi sportivi, la presentazione della nostra app, che permette ai nostri soci e ai nostri clienti di accedere a una serie di servizi personalizzati, le offerte turistiche e assicurative garantite ai nostri ben 33.000 soci nelle sole province Bari e Bat. Siamo convinti che il turismo adattivo sia una sfida e un'opportunità per il nostro territorio e per il nostro Paese, e che l'Ai possa dare un contributo importante in questo ambito, mettendo a disposizione la sua esperienza, la sua professionalità e la sua passione".



