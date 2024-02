La nuova Toyota Yaris GR supera la prova finlandese

Grazie alla capacità di adattarsi al meglio ad ogni condizione stradale, la Toyota GR Yaris Rally1 Hybrid è diventata il riferimento nel mondiale rally e le sue caratteristiche sono state traslate sulla nuova GR Yaris da strada.

La vettura è stata messa alla prova sulla neve ed il ghiaccio finlandesi, dove ha sfoggiato un comportamento ancora più incisivo grazie ai miglioramenti tecnici, progettuali e costruttivi, a cui hanno contribuito sia gli ingegneri di Toyota Gazoo Racing, che i Master Driver ed i professionisti delle corse e dei rally. L'evoluzione parte dal motore turbo a tre cilindri con più potenza e coppia (+20 CV e +30 Nm); prosegue con l'introduzione di un nuovissimo cambio automatico Gazoo Racing Direct a otto rapporti, progettato per cambi di marcia con livelli di rapidità da competizione; attraverso il telaio rinforzato, e mediante un abitacolo con cruscotto ridisegnato e posizione di guida rivista. Non mancano una messa a punto delle sospensioni per favorire solidità ed agilità, un radiatore aggiuntivo, uno spray intercooler, ed una presa d'aria modificata. Fiore all'occhiello della GR Yaris di nuova generazione è la trazione integrale permanente a controllo elettronico GR-Four, in cui la distribuzione della coppia tra l'asse anteriore e quello posteriore viene regolata da un giunto a rapida risposta, mentre due differenziali a slittamento limitato Torsen gestiscono la ripartizione tra le ruote sinistra e destra per dare un controllo naturale e diretto della vettura. Inoltre, il conducente può regolare le prestazioni della trazione integrale in base alle proprie preferenze o alla situazione di guida utilizzando un selettore di modalità 4WD. Così, in modalità Track l'equilibrio si sposta al posteriore, con una distribuzione variabile della coppia motrice tra 60:40 e 30:70 per ottenere una guida divertente su strade e circuiti tortuosi; e in modalità Gravel l'impostazione di base è 53:47 per una guida veloce e competitiva su circuiti o prove speciali.



