Bmw Italia con l'AC Milan per la diversità e l'inclusione

Bmw Italia promuove la cultura della diversità grazie alla collaborazione con AC Milan nella campagna "+ Diversity is More", che favorisce anche l'inclusione sociale, e si fa portavoce di valori che fanno parte del DNA delle due società.

In occasione dell'incontro di Serie A Milan-Atalanta, in programma domenica 25 febbraio, il progetto, che nasce come risposta costruttiva agli episodi di intolleranza avvenuti in alcuni stadi internazionali, verrà presentato in anteprima. Nel corso della partita, inoltre, lo speaker dello stadio spiegherà il significato del progetto di inclusione congiunto di Bmw Italia e AC Milan; e i LED dello stadio destinati a Bmw, match sponsor della partita, verranno dedicati alla campagna di comunicazione "+ Diversity is More" firmata dai due loghi BMW e AC Milan uniti per la prima volta dal segno "+".

Il simbolo degli indici di due mani che si incrociano per formare il segno " +" sarà utilizzato in tutti i materiali di comunicazione e accompagnerà il claim "+ Diversity is More".

Inoltre, sarà declinato in diversi modi, come "More Beauty e More Love" per sottolineare la ricchezza che nasce dalla diversità in ogni settore. "La diversità- ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, presidente e amministratore delegato di Bmw Italia - è il fondamento del successo del gruppo Bmw. Dipendenti provenienti da più di 110 paesi in tutto il mondo lavorano con successo insieme: persone di diverse culture, con differenti punti di vista e credenze religiose operano, fianco a fianco in team distribuiti in tutto il mondo, sviluppando idee creative e soluzioni innovative per una mobilità sostenibile nel futuro".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA