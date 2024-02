Suzuki ancora al fianco di Casa UGI Torino

Le due ruote Suzuki schierate all'insegna della beneficenza. L'asta con la quale l'azienda ha messo in vendita due scooter Address MotoGP, utilizzati nella stagione MotoGP 2022 dai piloti Alex Rins e Joan Mir, ha raccolto tramite la piattaforma CharityStar un totale di 3.750 Euro.

I vincitori dell'asta si sono aggiudicati due esemplari unici di Suzuki Address 110, personalizzati con la livrea esclusiva dei campioni MotoGP e contraddistinti dai numeri di gara. I fondi raccolti sono stati consegnati a Casa UGI Torino, confermando, da parte di Suzuki, il sostegno al progetto 'Lo sport con UGI'.

Il progetto è quello che ha preso il via nel 2018 con la nascita della squadra di calcio composta al 100% da ragazze e ragazzi fuori terapia, per poi ampliarsi e diventando uno strumento ad ampio raggio per il reinserimento attraverso la riabilitazione motoria.

Nel momento in cui, per diversi mesi, la quotidianità del ragazzo viene regolata dai ricoveri e dalle pesanti terapie, infatti, il gioco e il movimento sportivo assumono un ruolo fondamentale, permettendo ai bambini e agli adolescenti di svolgere le tante attività che UGI rende possibili all'aperto e all'interno della palestra riabilitativa.

Casa UGI Torino è un luogo che offre ospitalità gratuita alle famiglie dei bambini e ragazzi in terapia presso il Centro di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di Torino.

"L'iniziativa di solidarietà attraverso l'asta dei due scooter Address MotoGP di Alex Rins e Joan Mir - ha dichiarato Paolo Ilariuzzi, Direttore Divisione Moto e Marine di Suzuki Italia - rappresenta un momento di grande significato. La generosità dimostrata dalla comunità motociclistica nel supportare questa causa così toccante e importante, commovente e ne siamo onorati".

