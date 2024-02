Viabilità nel Potentino, un piano straordinario da 213 milioni

Ammonta a 213 milioni di euro l'importo complessivo del "Piano straordinario di messa in sicurezza della viabilità" della Provincia di Potenza: è quanto emerso durante un incontro del presidente Christian Giordano con i giornalisti, che si è tenuto stamani, a Potenza. La cifra è suddivisa tra lavori ultimati (18 milioni di euro), in corso (54,8 milioni), affidati e in avvio (11,6 milioni), appaltati per 54 milioni, e finanziati (74,7). "La nostra viabilità - ha detto Giordano - presenta evidenti criticità, ma la risposta dell'istituzione è una nuova programmazione e la messa in campo di ingenti risorse che saranno utilizzate per risolvere questi problemi. Il nostro piano, che posso definire 'poderoso', dopo una fase di riorganizzazione, ricognizione delle risorse, di programmazione e di appalto delle opere, oggi entra nel vivo. Le nostre comunità - ha concluso - avranno la possibilità di percepire concretamente quali sono stati i lavori e quello che è stato l'impegno messo in campo dalla Provincia nei mesi passati.

La sistemazione della viabilità per loro sarà un passo in avanti". Tra gli altri dati emersi, nel 2023 sono state effettuate 1.500 ispezioni e verifiche che hanno portato alla chiusura di tre strade e alla definizione di "attenzione alta" per 136 ponti, per la cui manutenzione sono stati ottenuti fondi per 19,6 milioni di euro; mentre 14 milioni sono destinati alle strade in zone montuose; sono 16 i lavori in corso, 12 già affidati e sei saranno avviati entro i prossimi due mesi.

Infine, sono 16 i lavori appaltati la cui consegna è prevista per il primo semestre del 2024.



