Le polveri sottili calate in 10 anni, ma non basta

L'inquinamento da polveri sottili è sceso in Italia negli ultimi anni, ma non basta ancora. Le concentrazioni di Pm10 sono calate del 45% fra il 2013 e il 2022 (-2,1% annuo). Ma nel 2022 il valore limite giornaliero della normativa nazionale è stato sforato nel 20% delle giornate. E l'Italia è ancora lontana da rispettare i limiti delle polveri sottili raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'Oms. Mentre scoppia l'emergenza inquinamento atmosferico in Lombardia, il 4/o Rapporto Ambiente del Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente, la rete formata da Ispra nazionale e Arpa regionali) inquadra il problema nella sua prospettiva storica. Ma non solo.

Lo studio fa anche una carrellata su tutte le principali questioni ambientali del paese. Nel 2022, è stato registrato un solo sforamento del limite annuale fissato dalle legge italiana per le Pm10: solo lo 0,2% dei casi. Ma il valore limite giornaliero è stato superato nel 20% delle giornate. Il limite annuale di legge delle Pm2,5, le polveri più pericolose, è stato sforato solo in 4 stazioni di monitoraggio, pari all'1,3% dei casi. Il 93% delle stazioni supera però i limiti annuali di Pm10 raccomandati dall'Oms, e il 99,7% quelle delle Pm2,5. Si tratta di limiti molto più severi rispetto a quelli delle normative italiane, e giudicati da alcuni esperti troppo ambiziosi. Il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto, alla presentazione del rapporto a Roma ha commentato che contro l'emergenza smog "l'azione è sul fronte della decarbonizzazione, con la modernizzazione del sistema industriale e dei fabbricati.

Dobbiamo andare avanti con l'efficientamento energetico e dei veicoli e con la modernizzazione del sistema agricolo". "Questo è un percorso che non si risolve con un provvedimento immediato - ha proseguito Pichetto -. L'emergenza del giorno può essere combattuta con blocchi veicolari. Ma è un cerotto sul breve periodo". Sulle altre questioni ambientali, il Rapporto di Snpa ha rivelato che nell'ultimo anno il consumo di suolo in Italia è stato di oltre 21 ettari al giorno, 2,4 metri quadrati al secondo. Le emissioni di gas serra sono ripartite dopo la pandemia (+8,5% nel 2021), e l'inquinamento acustico è sceso appena dell'1,3% rispetto al 2013. In compenso, è in costante discesa la quantità di rifiuti smaltiti in discarica. Dal 63,1% del 2002 si è passati al 17,8% del 2022. La Campania è la regione che usa meno le discariche, il Veneto il campione in raccolta differenziata. Il 78% dei fiumi e il 69% dei laghi sono in stato chimico buono. In Italia è protetto il 21,7% dei suoli e l'11,2% dei mari. L'agricoltura biologica interessa il 18,7% della superficie agricola e il 7,3% delle aziende del settore.

