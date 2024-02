La Lombardia chiede una cabina sullo smog in Pianura Padana

(di Michela Nana) In attesa delle piogge che dovrebbero portare nei prossimi giorni un miglioramento, continua l'allarme smog nel Nord Italia, con l'allerta in particolare in Lombardia e in tutta la pianura Padana. Anche per questo la Lombardia ora chiede una cabina che affronti il problema dell'inquinamento nella Pianura Padana. Dopo le polemiche sui dati della qualità dell'aria a Milano, le polveri sottili finiscono in tribunale a Torino, che porta a processo due ex sindaci ed un ex governatore per non avere fatto abbastanza per la qualità dell'aria. E l'emergenza smog sbarca anche da Fiorello su 'VivaRai2', che fa ironia, amara, su Milano, dove oggi è iniziata la Fashion Week con la parodia del sindaco Giuseppe Sala che spiega come in città "adesso bisogna respirare a giorni alterni" perché "non è smog ma solo la Smog Week'".

A Torino l'emergenza aria diventa materia giudiziaria con gli ex sindaci, Chiara Appendino e Piero Fassino e l'ex governatore della Regione Sergio Chiamparino, imputati nel processo in cui viene contestato loro il reato di inquinamento ambientale. Per loro i pubblici ministeri Vincenzo Pacileo e Gianfranco Colace hanno disposto la citazione diretta a giudizio nel processo ordinato dalla Procura che si aprirà il 18 giugno a palazzo di Giustizia. L'accusa è quella di non aver preso delle contromisure adeguate nel corso degli anni. Secondo i dati di Arpa nell'ultimo mese a Torino nel 58% dei giorni l'aria è stata irrespirabile, con le micropolveri, con dimensioni uguali o inferiori a 2,5 micron, che sono state molto alte: nel 29% dei casi con una concentrazione tra i 36 e i 50 microgrammi al metro cubo, in altrettanti oltre i 50, valori che rientrano rispettivamente nei livelli più elevati.

In Lombardia, in particolare il pm10, sono ancora sopra i limiti in gran parte della regione, tanto che sono in vigore in 9 province, Milano compresa, le misure antimsog di primo livello, come il divieto di circolazione dei mezzi più inquinanti durante il giorno. Il dato registrato nelle centraline di Milano e provincia va da un minimo di 73 a un massimo di 122, a Monza e Brianza arriva a 111, a Como 78, a Lecco 100, a Varese 94. Non aiuta la temperatura, che si mantiene su livelli decisamente più alti della norma e l'assenza di piogge. A Milano città da inizio anno ci sono stati 24 giorni di sforamento dei limiti di polveri sottili e il Comune ha scritto una lettera alla Regione per proporre l'istituzione di un tavolo per rendere più efficaci e stringenti le misure antismog. Brescia annuncia una lettera al ministro dei Trasporti Matteo Salvini per chiedere di abbassare la velocità nel tratto urbano dell'autostrada a 110 km/H e nel frattempo l'assessore lombardo all'Ambiente annuncia che chiederà la convocazione della cabina di regia sulla qualità dell'aria nel bacino Padano.

Schizzano infatti gli indicatori di smog anche nel cuore della Pianura padana, zona da sempre critica. In Emilia il pm10 è oltre il doppio del limite di 50 microgrammi per metro cubo. Per dieci giorni su 14 questo limite è stato di gran lunga superato nel Piacentino, con un picco di 119 (ieri), e nel Modenese, con un massimo di 111 (sabato). Modena è già a 29 sforamenti giornalieri del limite, molto vicina alla soglia dei 35 sforamenti annui indicati dall'Ue. Secondo la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) l'Italia è il primo Paese in Europa per morti attribuibili all'inquinamento atmosferico con circa 80mila decessi prematuri all'anno. A spingere lo smog nelle città secondo la Coldiretti è anche l'effetto combinato dei cambiamenti climatici, delle emissioni di Co2 del traffico e della ridotta disponibilità di spazi verdi. Con ogni italiano che dispone in media di appena 32,5 metri quadrati di verde urbano e una situazione preoccupante nei grandi centri, come a Milano dove i valori scendono addirittura ai 18,5 metri quadrati pro capite. Proprio a Milano dal 29 febbraio al 1 marzo è in programma il seminario internazionale RespiraMi con oltre 200 scienziati internazionali mentre il giorno seguente una serie di associazioni scenderanno in piazza per chiedere "aria pulita".





