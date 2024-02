Renault Italia più green con il nuovo impianto fotovoltaico

Cresce l’impegno nella riduzione dell’impatto sul clima e sulle risorse da parte del gruppo Renault, che, in Italia, in collaborazione con Sorgenia, ha realizzato un impianto fotovoltaico di circa 398 Kwp di potenza installata, corrispondenti a 847 pannelli, per una superficie complessiva occupata di circa 1.700 mq.

Nello specifico, si tratta di un impianto, installato su 3 dei 5 edifici della sede italiana, che può produrre ogni anno 509.000 kWh di energia da fonte solare e che, attualmente, soddisfa oltre il 50% del fabbisogno elettrico complessivo, mentre arriverà al 75% nel corso del periodo estivo. L’impianto in questione ha iniziato a produrre energia verde da gennaio 2024, ed evita l’immissione in atmosfera di oltre 194.000 kg di CO2 all’anno, pari a 3.518 alberi piantumati.

“La nostra responsabilità ambientale e sociale è pienamente coerente con gli obiettivi della Renaulution - ha affermato Raffaele Fusilli, a.d. Renault Italia - i nostri impegni a livello di decarbonizzazione, come anche di sicurezza ed inclusione, rispondono alle nostre sfide strategiche e alimentano la creazione di valore. Con l’installazione di questo impianto fotovoltaico, che fa seguito a quello creato recentemente nel nostro centro di distribuzione europeo a Castel San Giovanni, totalmente green, aggiungiamo un altro tassello al nostro piano di azione concreto”.

