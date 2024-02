Milano chiama Regione, sullo smog serve subito un tavolo

Sull'emergenza smog il Comune di Milano lancia alla Regione Lombardia la proposta di istituire un tavolo di lavoro, anche con la Città metropolitana, per trovare nuove soluzioni e inasprire le misure attuali per migliorare la qualità dell'aria. "Chiediamo di istituire un tavolo di lavoro che sia tale, Regione Lombardia, Comune di Milano e Città metropolitana insieme - ha spiegato l'assessora all'Ambiente del Comune Elena Grandi in una conferenza stampa -, perché si rivedano le azioni per affrontare questa emergenza. Siamo a metà febbraio e abbiamo già avuto 22 giorni di sforamento dei limiti" di polveri sottili nell'aria. "È evidente che dobbiamo avere misure più restrittive e più efficaci però - ha aggiunto - un Comune, per quanto grande e importante come Milano, non ce la può fare" da solo. Palazzo Marino infatti vorrebbe inasprire le azioni ma non può farlo a causa del Pria, Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria. Le proposte di Milano sono quelle di far scattare le misure di primo livello contro lo smog dopo due giorni di sforamento e dopo cinque giorni quelle di secondo livello. E che queste misure siano più aspre di quelle attuali, stabilendo come nel tavolo con la Lombardia. Il Comune chiede anche di ridurre i chilometri del MoveIn, la scatola nera che installata sulle auto più inquinanti permette di percorrere chilometri in deroga alle misure anti smog. Infine Grandi ha lanciato un appello al governo, "se vogliamo andare verso una transizione ecologica giusta bisogna investire risorse magari a scapito anche della realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA