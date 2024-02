Smog, altri due giorni di stop alle auto in centro a Frosinone

Altri due giorni di limitazioni al traffico nel centro urbano della città di Frosinone a causa dei continui sforamenti nei livelli di polveri sottili: li ha disposti oggi il sindaco Riccardo Mastrangeli dopo avere ricevuto i dati delle centraline di rilevamento Arpa collocate nei punti strategici del capoluogo.

Il centro cittadino è off limits alle auto più inquinanti ormai quasi ininterrottamente dalla fine dello scorso anno, l'unica eccezione sono stati questi ultimi giorni di pioggia.

Il nuovo stop scatterà domani mattina e proseguirà per l'intera giornata di giovedì. Ad essere bloccati nell'anello del centro urbano, dalle 8:30 alle 19:30 saranno le auto con motore Diesel fino ad Euro 4; stop fino alle 18:30 per le auto alimentate a benzina fino ad Euro 3. Per i mezzi commerciali il divieto è dalle 8:30 alle 12:30 per i mezzi Diesel fino ad Euro 3 ed a benzina fino ad Euro 2. L'area off limits è sempre la stessa: quella compresa da Via Volsci, ex Monti Lepini; stazione ferroviaria; Madonna della Neve e l'ingresso dalla via Casilina attraverso Viale Napoli.

Nei giorni scorsi il rapporto Mal'Aria di Legambiente ha indicato Frosinone come il capoluogo più inquinato: la centralina di Frosinone Scalo ha fatto registrare 70 giorni di sforamento dei limiti di Pm10, il doppio rispetto ai valori ammessi.



