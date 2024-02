Ubriaco a 70 anni ammacca auto nel parcheggio, patente ritirata

Ha provato più volte ad uscire da un parcheggio ma ha finito per semi distruggere la sua e una delle auto posteggiate a fianco.

L'anziano, un pensionato di 70 anni di Santa Margherita Ligure, era completamente ubriaco, come dimostrato dal test alcolemico effettuato dai carabinieri prima che l'anziano potesse causare danni peggiori. L'anziano è stato denunciato per guida in stato di ebrezza e danneggiamenti. La patente gli è stata ritirata e l'auto sequestrata.



