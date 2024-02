F1: l'Aston Martin ha presentato la Amr24 di Alonso e Stroll

L'Aston Martin ha tolto i veli dalla sua nuova monoposto per lanciarsi verso il Mondiale 2024. La vettura si chiama AMR24 ed è stata svelata a Silverstone con un rapidissimo evento trasmesso online. Affidata ancora una volta alla guida di Fernando Alonso e Lance Stroll, il team britannico riparte dal quinto posto nella classifica Costruttori del 2023 e punta senza dubbio a dare continuità ai risultati e ai podi arrivati lo scorso campionato (soprattutto nelle prime gare).

Quanto ad Alonso, questo sarà anche l'ultimo anno di contratto con Aston e il Mondiale che sta per cominciare è fondamentale per delineare il suo futuro.

Il campionato di formula 1 riparte il 2 marzo in Bahrain.





