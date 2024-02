I livelli di smog sono rientrati in tutte le province lombarde e quindi da domani saranno disattivate le misure temporanee per la qualità dell'aria anche nel Mantovano e nel Cremonese dove restavano attive. Lo fa sapere in una nota la Regione Lombardia.

Ieri, infatti, sono state registrate per il secondo giorno consecutivo medie provinciali di Pm10 inferiori al limite anche in queste due province.



