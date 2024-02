15enne alla guida di una Abarth da 180 cavalli fermato a Napoli

Ai carabinieri che li hanno fermati hanno detto che stavano facendo un giro "per godersi la serata".

Nulla di anomalo per dei ragazzi a spasso il sabato sera se non fosse che alla guida del bolide da 180 cavalli, un turbo benzina per appassionati e mani esperte in grado di raggiungere i 100 chilometri orari in 6,7 secondi, ci fosse un 15enne. Con lui all'interno della 500 Abarth sottratta all'ignaro papà altri quattro ragazzi, tutti minorenni tra i 15 e i 16 anni originari di Arzano, provincia di Napoli.

Il fermo è stato operato nel centro storico dai carabinieri della compagnia Napoli Centro impegnati nei controlli della movida partenopea. L'auto è stata sequestrata mentre i ragazzini sono stati affidati ai rispettivi genitori.



